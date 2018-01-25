РИАМО - 25 янв. По материалам прокурорской проверки в подмосковном Раменском возбудили уголовное дело о сокрытии денежных средств коммерческой организацией, предназначенных для уплаты налогов, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Раменская городская прокуратура проверила исполнение налогового законодательства на поднадзорной территории и выявила, что в 2016 году у одного из коммерческих предприятий образовалась задолженность по уплате налогов и сборов в размере 10 миллионов рублей.

«Материалы прокурорской проверки были направлены в порядке статьи 37 УПК РФ в следственный орган, который возбудил уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов)», - говорится в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что директор организации с целью сокрытия активов продал ее имущество на общую сумму около 5 миллионов рублей. Вырученная от сделки сумма на расчетный счет компании не поступила.

«Ход расследования уголовного дела находится в Раменской городской прокуратуре на контроле», - заключается в сообщении.