РИАМО - 25 янв. Компенсационные автобусы «Мострансавто» развозят пассажиров до железнодорожных станций «Фаустово» и «Виноградово», говорится в сообщении пресс-службы ГУП МО «Мострансавто».

«В январе в связи с ремонтными работами на платформе «Виноградово» в Воскресенском районе Подмосковья ГУП МО «Мострансавто» запустило компенсационные автобусы для перевозки пассажиров до железнодорожных станций «Фаустово» и «Виноградово», - говорится в сообщении.

Всего для транспортного обслуживания выделено два автобуса большого класса вместимостью 50 человек.

«До конца марта они будут перевозить жителей поселков Фаустово и Виноградово до железнодорожных станций и обратно. Перевозка осуществляется по заказу ОАО «Центральная ППК», - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, с 10 января по 30 марта изменен график движения электричек на Казанском направлении Московской железной дороги в связи с реконструкцией пассажирской островной платформы станции «Виноградово».