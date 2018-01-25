РИАМО - 25 янв. Международный аэропорт «Шереметьево» обустроил высокотехнологичную комфортную среду для пассажиров и гостей к чемпионату мира по футболу 2018 года, путешественники смогут воспользоваться кластерами мониторов, стойками самостоятельной сдачи багажа, инфоподдержкой в мессенджерах, скоростным Wi-Fi, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Шереметьево» комплексно модернизирует информационную и навигационную инфраструктуру в преддверии ЧМ по футболу 2018 года.

«В терминалах и переходных галереях завершена повсеместная установка, тестирование и отладка кластеров мониторов нового поколения, которые предоставляют детальную информацию о рейсах и помогают пассажирам лучше спланировать время пребывания в аэропорту. 15 кластеров мониторов с ЖК-панелями диагональю 42 и 55 дюймов показывают актуальное расписание и статус рейсов на русском, английском и китайском языках», - отмечается в сообщении.

Помимо табло рейсов, на мониторы планируется выводить метеосводки, дорожную ситуацию, рекомендации и рекламу. Обеспечена возможность вывода информации на экране в любой последовательности и динамике, исходя из текущей обстановки. Многие средства рекламной поддержки интегрированы с носителями справочной информации. Так, в зонах получения багажа системы визуального информирования пассажиров совмещены с рекламными конструкциями.

Кроме того, продолжается интенсивное развитие онлайн-представительства аэропорта: аккаунты в мобильных мессенджерах WhatsApp, Telegram, Viber оказывают эффективную поддержку путешественникам и гостям от этапа планирования поездки от дома в аэропорт до посадки на борт самолета.

В аэропорту расширили функционал сервиса по самостоятельной сдаче багажа пассажирами авиакомпании «Аэрофлот» и увеличили количество стоек самостоятельной сдачи багажа в терминале D до четырех. Теперь при сдаче багажа учитываются класс перелета и статус пассажира в программе «Аэрофлот Бонус». По итогам 2017 года с помощью данной услуги путешественники сдали свыше 80 тысяч единиц багажа, а средняя оценка сервиса по пятибалльной шкале со стороны пассажиров составляет 4,76.

В 2017 году аэропорт «Шереметьево» успешно протестировал информационную систему, необходимую для использования посадочных талонов в электронном виде. Ее запуск в эксплуатацию состоится сразу после принятия положительного решения на законодательном уровне. Отказ от бумажного посадочного талона сократит время прохождения предполетных процедур для пассажиров и улучшит процесс верификации документов и контроля нахождения путешественников в терминалах.

Высокоскоростная Wi-Fi сеть покрывает общедоступные и «стерильные» зоны пассажирских терминалов аэропорта «Шереметьево» и обеспечивает бесшовное соединение к интернету в любой точке аэровокзального комплекса.