РИАМО - 25 янв. Все тренировочные базы для спортсменов, подготовленные к чемпионату мира по футболу 2018 года в Подмосковье, должны соответствовать высоким стандартам, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для нас важно, чтобы каждая из тренировочных баз соответствовала самым высоким стандартам. Большой ажиотаж будет перед чемпионатом мира и во время его проведения. Надеюсь, что наши гостеприимные города и Раменское, и Бронницы, Дмитров, Химки, Долгопрудный, Истра, Дедовск - все они будут гостеприимны и предоставят самый высокий уровень комфорта», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Как сообщил губернатору экс-форвард сборной РФ по футболу Александр Ширко, обновленная база «Сатурн» является колоссальным сооружением. По его мнению, здесь есть все, что необходимо спортсмену: тренировочные поля, зоны отдыха, восстановительные мероприятия - сауны и джакузи.

«Я был во многих местах по всему миру, тренировался, играл, был на разных базах и гостиничных комплексах. Здесь все, о чем может мечтать любая команда, не только сборная, клубные команды. Португальцы не зря это выбрали, что лучшее место на данный момент, где есть все для высокой игры», - сказал Ширко.

Также экс-игрок ЦСКА Василий Иванов отметил, что данная база соответствует европейскому уровню и очень ему понравилась.

«Меня поразило футбольное поле. Первый раз в жизни такое поле увидел в 1992 году, качество такого поля на матче с Барселоной. Была мечта, чтобы у нас такие поля появились, наконец, мы их видим здесь. В ближайшем будущем, я думаю, появится еще больше талантливых людей», - сказал Иванов.

Губернатор Подмосковья, в свою очередь, поблагодарил спортсменов за экспертную оценку, а также за внимание, которое они уделяют детям Московской области.

Он также напомнил, что на период проведения ЧМ-2018 в Подмосковье остановятся 9 команд.

«У нас никаких опасений нет, мы на 100% уверены, что все базы, а это 11 баз в Подмосковье, будут сданы вовремя. Те базы, которые выбраны сборными, готовим к 28 февраля к полной сдаче, в марте они будут соответствовать всем требованиям безопасности, благоустройства и комфорта», - доложил губернатору министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он добавил, что приоритетной задачей для министерства в настоящее время является работа с болельщиками и клиентскими группами, которые приедут вместе с командами, обеспечение комфорта и безопасности их проживания.

«В каждом муниципальном образовании сформированы организационные штабы, мы будем всю идентичность команд и болельщиков, которые приезжают, доводить до наших жителей, чтобы гости нашего Подмосковья чувствовали себя максимально комфортно», - добавил Терюшков.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».