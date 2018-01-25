РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. Еще четыре электрички Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД), следующие из Москвы через Балашиху, задерживаются в четверг вечером, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Ранее сообщалось о задержке электричек на Горьковском направлении МЖД из-за травмирования человека на станции «Кусково».

«Горьковское направление. Задержаны: поезд №6598 (Москва – Купавна) на 31 минуту; поезд №6560 (Москва – Железнодорожная) на 29 минут; поезд №6562 (Москва – Железнодорожная) на 29 минут; поезд №6928 (Москва – Петушки) на 30 минут», – говорится в сообщении.

О причине задержек не сообщается.

ОАО «Центральная ППК» – крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России, который осуществляет перевозку пассажиров в 11 регионах Российской Федерации.