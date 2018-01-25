РИАМО - 25 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона на портале «Добродел» выбрать медицинские учреждения, где будет проведен капитальный ремонт.

«У нас начинается большое голосование в «Доброделе» по капитальному ремонту медучреждений. Я прошу всех, кто еще не зарегистрировался в «Доброделе», обязательно это сделать и проголосовать, подсказать нам, какое медицинское учреждение мы должны отремонтировать», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Воробьев подчеркнул, что ежегодно в Московской области на систему здравоохранения выделяются большие средства.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.