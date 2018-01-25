РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. Зампредседателя правительства Подмосквья - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев в четверг посетил ООО «Кондитерское предприятие «Полет» и компанию «Профессиональное кухонное оборудование Атеси» и обсудил с их руководителями пути развития компаний, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Наша задача посмотреть, как предприятия региона работают в современных условиях. Все понимают, что с экономикой сейчас не самая простая ситуация. Мы смотрим, какие условия для работников предприятия. Самое главное, мы хотим понять, что требуется предприятию, чтобы расшириться и укрепить свои позиции на рынке. Может быть построить новый цех и линию?», – сказал Буцаев.

Он уточнил, что на кондитерском предприятии «Полет» обсуждали возможность реализации проекта по расширению и привлечению новых рабочих.

«Таким образом, мы содействуем не только приходу новых инвесторов в те индустриальные парки в Подмосковье, но в том числе расширяем тех инвесторов, которые уже есть в регионе. Это на самом деле более сложная задача, потому что прорекламировать и красиво продать картинку бывает легче, чем убедить того инвестора, который уже работает на территории, вложить дополнительные деньги в существующее производство. Учитывая, что этот бизнес на территории региона эффективен и может быть в этом отношении увеличен», – пояснил Буцаев.

Он подчеркнул, что компания «Атеси» активно работает.

«В настоящее время мы видим, что качество работы фирмы высокое. У них большой рынок сбыта, в том числе в Московской области в социальной сфере. Мы говорили относительно того, чтобы снять барьеры с недобросовестной конкуренции, вместе с комитетом по торгам будем отрабатывать задачи, связанные с исключением так называемой заточенности конкурсов под недобросовестных поставщиков», – отметил Буцаев.

Он добавил, что «Атеси» собирается расширяться, они будут инвестировать несколько сотен миллионов рублей в новое производство, в том числе в закупку нового оборудования.

«Обсуждали возможность использования средств регионального фонда поддержки промышленности на льготных условиях кредитования. Мы предоставляем кредит нашим промышленным предприятиям на 5 лет под 5% годовых», – пояснил Буцаев.

По его словам, регулярные встречи с предпринимателями министерство проводит каждую неделю в разных муниципалитетах.

«Сегодня мы в Люберцах. Широкий круг вопросов пытаемся решить на местах. Сегодня диалог получился активным, нам задавали вопросы, связанные как с развитием общей инфраструктуры района, так и с конкретными вопросами взаимодействия по газу, субсидиям и участием в выставках. По общему количеству вопросов видно, что бизнес в Люберцах живой, активно развивающийся», – заключил Буцаев.