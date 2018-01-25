РИАМО - 25 янв. В подмосковном Поварове в Солнечногорском районе может появиться тоннель для проезда под Октябрьской железной дорогой, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Жителей Поварова волнует проблема - «прокол» под железной дорогой. Одностороннее движение, которое там есть рядом со строящимся заводом Mercedes, беспокоит людей, наша задача сделать следующее достижение в Солнечногорском районе - построить «прокол». Думаем сейчас, как подступиться к задаче, потому что движение нельзя остановить, «Сапсаны» летают с завидной регулярностью», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что власти подумают, как обеспечить расширение тоннеля («прокола»), чтобы Поварово не было в изоляции.

«Mercedes строится активно, уже через год планируется запуск завода, там будет работать большое количество людей. Порядка 5 тысяч в индустриальном парке «Есипово» будут работать», - отметил Воробьев.