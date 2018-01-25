РИАМО - 25 янв. Экспертный совет при Московской областной думе проведет анализ эффективности законодательства Подмосковья, по его итогам депутаты могут инициировать необходимые законодательные инициативы, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В Мособлдуме 24 января состоялось первое в 2018 году заседание президиума экспертного совета при парламенте. На заседании подвели итоги деятельности в прошлом году, а также утвердили план работы на первый квартал 2018 года.

«Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов дал поручение экспертному совету приступить к системному анализу эффективности действующего законодательства Московской области по предметам ведения соответствующих комитетов. А также, в случае выявления недостаточных полномочий думы по правовому регулированию значимых для Московской области процессов инициировать подготовку законодательных инициатив», - отмечается в сообщении.

Члены совета в 2017 году принимали активное участие в заседаниях комитетов, публичных мероприятиях Мособлдумы, и это «позволяет утверждать, что высокий профессиональный потенциал экспертов проявился, и, в определенной степени, способствовал успешной работе комитетов».

В планах экспертного совета на первый квартал текущего года – обсуждение 36 законопроектов, проведение мониторинга правоприменения двух законов, а также участие в мероприятиях Мособлдумы.

Экспертный совет при Московской областной думе является общественным экспертным и консультативным органом, созданным в целях привлечения квалифицированных специалистов в правотворческую деятельность Мособлдумы.