РИАМО - 25 янв. Прокуратура подмосковной Электростали проводит проверку в связи с госпитализацией в лечебные учреждения воспитанников местной школы-интерната с отравлением, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В четверг в школе-интернате №1 Электростали произошел случай отравления детей. Всего в учреждении обучаются 136 воспитанников. 23 и 24 января школу посещали 106 учащихся. Медперсонал осмотрел 93 человека и выявил 16 больных, 13 из которых были госпитализированы в инфекционное отделение ГБУЗ МО «Электростальская центральная городская больница».

«В настоящее время прокуратурой совместно с контролирующими и иными уполномоченными органами устанавливаются причины и условия произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной госпитализации учащихся явилась ротавирусная инфекция.

Кроме того, по факту отравления детей эпидемиологическое расследование проводит управление Роспотребнадзора по Московской области.