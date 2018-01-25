РИАМО - 25 янв. Услуга по выдаче порубочного билета в Подмосковье стала доступна в электронном виде, при этом время выдачи билета сократилось почти вдвое, говорится в сообщении пресс-службы Главархитектуры Московской области.

«Предоставление услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета на территории Московской области» осуществляется в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг - https://uslugi.mosreg.ru/ (РПГУ МО). Заявитель может обратиться за порубочным билетом из дома или офиса, что исключает необходимость очного присутствия и существенно экономит время. После подачи заявки через РПГУ МО заявитель получает уведомления о ходе рассмотрения его обращения», - отмечается в сообщении.

Порубочный билет является специальным разрешением, которое позволяет удалять, пересаживать или производить другие правомерные действия, направленные на уничтожение зеленых насаждений общего пользования. Услуга по выдаче порубочного билета предоставляется физическим, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, имеющим право пользования объектом недвижимости, а также уполномоченным лицам на заключение договора на проведение строительства, реконструкции, работ по благоустройству и иных земляных работ.

«Благодаря переводу услуги в электронный вид сократилось время выдачи порубочного билета - с 30 до 17 рабочих дней со дня регистрации заявления в органе местного самоуправления. В случае необходимости проведения аварийно-восстановительных работ услуга предоставляется в течение трех рабочих дней», - сказал начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко.

Также, по его словам, заявитель может обратиться за получением услуги через МФЦ, где обеспечивается бесплатный доступ к региональному порталу.

Результатом предоставления услуги является разрешение на вырубку зеленых насаждений – порубочный билет или уведомление об отказе в выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений. Заявитель может получить результат предоставления услуги в личном кабинете РПГУ МО или в МФЦ, в этом случае специалист МФЦ распечатывает копию электронного документа, которая заверяется подписью уполномоченного специалиста с проставлением печати МФЦ и выдается заявителю.

В случае вырубки зеленых насаждений, которые не относятся к санитарной рубке, к восстановлению светового режима в помещениях, к насаждениям, произрастающим в охранных зонах инженерных коммуникаций, заявителю будет выставлен счет на оплату компенсационной стоимости. Оплату можно произвести на региональном портале госуслуг.

«В настоящее время разработан проект Единой методики расчета платы за вырубку зеленых насаждений для всех муниципальных образований с целью приведения к единому стандарту расчета стоимости. Указанный документ проходит процедуры согласования, после чего будет направлен в советы депутатов муниципальных образований для рассмотрения и принятия в установленном законодательством порядке»,- отметил Гордиенко.

Также взамен вырубаемых зеленых насаждений заявитель может провести мероприятия по озеленению территории в рамках компенсационного озеленения.