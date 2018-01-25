РИАМО - 25 янв. В Подмосковье за несколько лет открыли около 70 банных комплексов, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы обратили внимание три-четыре года назад, что бани в полуразрушенном состоянии, и тогда мы приняли программу «Бани Подмосковья», с тех пор открыли 68 бань», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Воробьев добавил, что в инвестор вложил 500 миллионов рублей в строительство большого банного комплекса в регионе.