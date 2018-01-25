РИАМО - 25 янв. Второй этап благоустройства набережной реки Быковки в подмосковном Жуковском проведут в 2018 году, сообщил в четверг глава городского округа Андрей Войтюк.

«Прошел год, мы сумели сделать то, что хотели люди. Были заросли, свалки мусора на берегу Быковки. Мы запланировали второй этап на этот год, потому что возникли пожелания - прибавить пешеходных переходов, спусков к реке, сделать дополнительные парковочные места», - сказал Войтюк в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Новую пешеходную зону у реки Быковка в Жуковском торжественно открыли в начале января.