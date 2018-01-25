РИАМО - 25 янв. Незаконная свалка в подмосковной Истре обойдется компании ООО «РусВелес» почти в 3 миллиона рублей штрафа за причинение вреда окружающей среде, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологи и природопользования Московской области.

Минэкологии рассчитало ущерб, нанесенный землям незаконной свалкой, организованной вблизи деревни Корсаково городского округа Истра. Ранее сообщалось, что ООО «РусВелес» было оштрафовано за то, что нелегально размещало на участке площадью около гектара грунты и строительные отходы.

«После маркшейдерских исследований рассчитан ущерб землям, который составил 2,76 миллиона рублей. Эта сумма будет предъявлена нарушителю к возмещению», - сказал министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Он отметил, что исполнение предписания о ликвидации незаконной свалки остается на контроле Минэкологии.