РИАМО - 25 янв. Неизвестный гражданин позвонил в полицию и рассказал, что в супермаркете на юге столицы якобы заложена взрывчатка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

«Неизвестный позвонил в службу «02» и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в продуктовом магазине «Магнит», - сказал собеседник агентства.

По его словам, позвонившего задержали сотрудники полиции.

Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестный сообщил о заложенной взрывчатке в супермаркете «Магнит» по адресу: Бирюлевская улица, дом 5, корпус 1.