РИАМО - 25 янв. Взрослую поликлинику откроют в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска в 2018 году, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы в этом году сдадим большую поликлинику на 600 посещений в день, и там же будет плюсом детская поликлиника, заметная проблема в Кузнечиках. В том году мы оснастим ее современным оборудованием», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

В этом году в Кузнечиках уже открылась новая школа.