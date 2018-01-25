РИАМО - 25 янв. Все автобусные остановки в городах Московской области, не отвечающие современным требованиям, заменят на новые в течение 2018 года, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Автобусные остановки в городах мы в этом году поменяем практически все, на 100 процентов, поставим павильоны», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он также добавил, что ведется активная работа по обновлению автобусного парка региона.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков сообщал, что в Подмосковье в течение недели проведут инвентаризацию всех остановочных пунктов, чтобы выявить остановки, которые не отвечают современным требованиям и подлежат замене. По словам Трескова, в 2018 году могут заменить около 1 тысячи остановочных пунктов.

Кроме того, в 2018 году в Подмосковье обновят автобусный парк, на линии выйдут более 2,6 тысячи новых автобусов.