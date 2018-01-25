РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. Электропоезда Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД), следующие из Москвы через Балашиху, задерживаются на 30 минут из-за травмирования человека, сообщается на сайте tutu.ru.

«Некоторые электрички в область следуют с задержками до 25-30 минут. Причина – травмирование человека у платформы «Карачарово» владимирским экспрессом», – говорится в сообщении.

Ранее 4 электропоезда Горьковского направления МЖД опаздывали из Москвы в область.