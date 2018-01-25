РИАМО - 25 янв. Жителей подмосковной Балашихи обеспечат чистой питьевой водой в августе, сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

«У нас ближайшая цель - Электроугли, и самая главная и серьезная задача на 2018 год - это микрорайон Железнодорожный в Балашихе, в августе мы надеемся там пить чистую питьевую воду», - сказал Хромушин в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Ранее Хромушин рассказал, что после того, как Обухово в Ногинском районе подключили к Восточной системе водоснабжения, потребление воды там упало на 30%.