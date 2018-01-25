РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. Пострадавшая при пожаре в Люберцах женщина пришла в сознание, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник в правоохранительных органах.

В четверг около 8:52 в ЦУКС поступил сигнал о пожаре в квартире на третьем этаже дома №22 на Южной улице в Люберцах. Пожарные прибыли в 9:02.

«Пострадавшую при пожаре 34-летнюю женщину доставили в отделение хирургии Люберецкой районной больницы №2 с диагнозом «отравление продуктами горения», ожоги правой кисти, предплечья, лица, области коленного сустава 1 и 2 степени. Она пришла в сознание, сейчас находится в тяжелом состоянии», – сказал источник.

По словам сотрудника пожарно-спасательной части №27 Люберец, в тушении принимали участие шесть автомобилей и 20 человек. Пожарным потребовалось 24 минуты, чтобы потушить возгорание.

«Обгорели личные вещи в одной из комнат на площади 15 квадратных метров. Закоптились потолок и стены по всей площади квартиры на площади 42 квадратных метра. Спасено на пожаре два человека, эвакуировано три», – заключил сотрудник.