РИАМО - 25 янв. В подмосковных Мытищах заключение о соответствии требованиям 214-ФЗ выдали застройщику на три жилых корпуса, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ на три многоквартирных дома, расположенных вблизи деревни Капустино, сельского поселения Федоскинское городского округа Мытищи», - сказал начальник надзорного ведомства Руслан Тагиев.

Открыть продажи сможет ООО «Капустино-Ресурс». Девелоперу было выдано заключение о соответствии на три жилых корпуса - №1,2,3, которые возводятся в рамках проекта ЖК «Западный берег». Согласно проектной документации, здесь планируется возвести три многоквартирных жилых корпуса переменной этажности (4-5). Новостройки рассчитаны на 679 квартир.

Тагиев отметил, что, имея на руках заключение о соответствии, застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объект и начать его реализацию.

При выдаче заключения Главгосстройнадзором учитываются ряд факторов: величина уставного капитала, отсутствие недоимок по налогам в бюджете всех уровней, также застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно быть судимостей, и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона.

«Заключение о соответствии Главгосстройнадзор выдает в течение 30 дней после подачи документов. Если уполномоченный орган отказывает компании в выдаче заключения о соответствии, то, устранив недочеты, застройщик может снова подать документы», - добавляется в сообщении.