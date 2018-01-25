РИАМО - 25 янв. Жители Обухова Ногинского района Подмосковья получили чистую воду после подключения к Восточной системе водоснабжения, при этом потребление воды упало на 30%, поскольку ее не нужно сливать, сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

«В Обухове после подключения к Восточной системе водоснабжения потребление воды упало на 30%, если раньше жители долго сливали воду, то теперь они открывают кран и получают чистую воду», - сказал Хромушин в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Регламентные работы по промывке системы водоподготовки и трубопровода завершили на водозаборном узле «Южный» ранее в январе. Доброкачественная питьевая вода теперь поставляется 10 тысячам жителей Обухова.

Строительство водовода было начато в июне 2017 года, в результате реализации этого проекта жителям поступает вода из артезианских скважин.