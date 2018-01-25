РИАМО - 25 янв. Города Подмосковья с населением менее 100 тысяч человек оснастят системами безопасности, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы установили порядка 7,5 тысяч камер в 2017 году, примерно таким же темпом будем двигаться в этом, уже из больших городов мы уходим в малые города, чтобы и там обеспечить современной системой безопасность», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Воробьев подчеркнул, что в городах Подмосковья должно быть безопасно.

Ранее губернатор Московской области призвал создать рейтинг безопасности городов региона, который позволит людям оценивать, насколько комфортно, безопасно они себя чувствуют в том населенном пункте, городе, районе, где живут.