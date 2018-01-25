РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. Четыре электрички Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД), следующие из Москвы через Балашиху, задерживаются в четверг вечером, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Горьковское направление. Задержаны: поезд №7048 (Москва – Владимир) на 30 минут; поезд №6820 (Москва – Электрогорск) на 20 минут; поезд №6626 (Москва – Захарово) на 20 минут; поезд №6870 (Москва – Крутое) на 20 минут», – говорится в сообщении.

О причине задержек не сообщается.

ОАО «Центральная ППК» – крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России, который осуществляет перевозку пассажиров в 11 регионах Российской Федерации.