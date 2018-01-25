РИАМО - 25 янв. Президиум регионального политсовета подмосковного отделения партии «Единая Россия» внес в список кандидатов на должность координатора федерального партийного проекта на территории Московской области «Здоровое будущее» депутата Московской областной думы Александра Орлова, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Александр Владимирович (Орлов - ред.) уже работал с темой экологии, у нас нет никаких вопросов и сомнений по его будущей деятельности в рамках проекта», - сказал в ходе заседания президиума заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», член Совета Федерации Юрий Липатов.

Как отмечается в справочном материале, ранее должность координатора проекта «Здоровое будущее» занимала депутат Госдумы Наталья Санина. Она предложена на должность председателя общественного совета данного проекта.

«Мне очень интересно продвигать идеи, чтобы наше здоровое поколение росло действительно здоровым, умным», - сказал Орлов.

Он добавил, что у него уже есть опыт работы в подобных проектах - в прошлом году Орлов был координатором проекта «Экология Россия».

«Проект был преобразован с прошлого года из других: «Экология России», «Здоровое будущее», теперь он будет называться просто «Здоровое будущее». Основные задачи, которые перед ним стоят, будут проводиться: будут продолжены серии экоуроков в наших школах Подмосковья», - подчеркнул Орлов.

Также, по его словам, будет продолжена акция «Сдай батарейку - сохрани жизнь» и планируется проведение блока мероприятий, направленных на здоровый образ жизни.

«Помимо этого будет развиваться экотуризм. Как мы знаем, сегодня на территории Московской области более 200 особо охраняемых природных территорий, и мы организуем туда так называемые экотропы, чтобы наши жители, школьники с удовольствием понимали связь культуры и экологии и посещали эти территории», - уточнил Орлов.