РИАМО - 25 янв. Постановка спектакля Московского губернского театра «Высоцкий. Рождение легенды» в Кремле в юбилейный день рождения поэта имеет глубокий смысл и символизм, сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

«То, что спектакль проходит в Кремле, говорит о высоком уровне театра Сергея Безрукова, молодого театра, который работает пятый сезон. Губернский театр и спектакль про Высоцкого абсолютно достойны площадки Кремля. Символично, что в таком зале идет спектакль такого уровня и именно сегодня, в день рождения Высоцкого», - сказала Косарева журналистам.

Она отметила, что Высоцкий становится все популярнее.

«О том, как воспринимается Высоцкий, говорит то, какая толпа стоит в Александровском саду и пытается попасть на спектакль, просит билетик. Зал полон», - заключила Косарева.

В четверг на сцене Государственного Кремлевского дворца стартовал показ спектакля Московского губернского театра «Высоцкий. Рождение легенды» в честь 80-летия легендарного советского поэта и актера.

Владимир Высоцкий (1938-1980) – всенародно любимый актер, поэт и музыкант. Звезда советского кинематографа («Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Служили два товарища», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Плохой хороший человек», «Короткие встречи» и другие фильмы). С его творчеством связана одна из самых ярких страниц в летописи Театра на Таганке. Песни и стихи Владимира Высоцкого остаются популярными и в наши дни, завоевывая сердца новых поколений слушателей и читателей.