РИАМО - 25 янв. В 2018 году на ремонт муниципальных дорог Подмосковья выделили 5 миллиардов рублей, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Муниципальные дороги - небольшие проезды, межквартальные проезды, то, что прилегает ко дворам, дороги, которые ведут к СНТ и частному сектору. Большая программа на 2018 год: если в прошлом году мы потратили на это 3,5 миллиарда рублей, то в этом году увеличили финансирование до 5 миллиардов», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что увеличение финансирования позволит отремонтировать наибольшее количество муниципальных дорог. Губернатор также выразил надежду, что жители примут активное участие в голосовании по ремонту дорог Подмосковья.

«Что касается дорог, то это большая глобальная тема, на которые мы тратим порядка 30 миллиардов рублей в год, из них на ремонт - порядка 19 миллиардов. У нас разные дороги - региональные и муниципальные. На заседании правительства мы предложили всем главам округов участвовать в софинансировании только на 5%, вместо 20%, то есть 95% из областного бюджета будет направлено на муниципальные дороги», - уточнил Воробьев.

Губернатор отметил, что сезон работ на дорогах в регионе достаточно короткий при высоком запросе на качественный ремонт. К работам планируется приступить в апреле, а сейчас идет подготовка к ним.

«Очередной прорыв будет этим летом, у нас есть исчерпывающий список дорог, о которых просят жители», - заключил Воробьев.

Голосование проходит на портале «Добродел» (https://dobrodel.mosreg.ru/dorogi/) с 25 декабря по 31 января включительно. В голосовании участвуют свыше 3 тысяч региональных и муниципальных дорог.