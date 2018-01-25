РИАМО - 25 янв. Жителям Подмосковья рассказали, где и когда можно подать заявление о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, сообщается на сайте сетевого издания «Вестник Избирательной комиссии Московской области».

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией страны глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

«Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать заявление о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения. Для этого избирателю необходимо с паспортом или временным удостоверением личности, в случае замены паспорта, обратиться в пункты приема заявлений с 31 января 2018 года по 12 марта 2018 года», - говорится в сообщении.

В частности, соответствующие заявления можно продать в любую территориальную избирательную комиссию, в том числе в ТИК города Зарайск; в любой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Зарайск»; а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

«С 25 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года заявление о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения можно подать в каждую участковую избирательную комиссию», - подчеркивается в материале.

Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно подать заявление в вышеуказанные сроки, может устно или письменно (в том числе при содействии социального работника или иных лиц) в те же сроки обратиться в ТИК либо участковую избирательную комиссию для предоставления ему возможности подать заявление вне пункта приема заявлений.

«Избиратели, выезжающие с места регистрации за четыре и менее дней до дня голосования, могут подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения только в участковую избирательную комиссию по месту постоянной регистрации», - поясняется в сообщении.

Кроме того, избиратель может подать заявление только один раз.

«Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно в территориальную избирательную комиссию или участковую избирательную комиссию в рабочие дни с 16:00 до 20:00, в выходные дни с 10:00 до 14:00. В многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по режиму работы МФЦ», - добавляется на сайте.

По состоянию на 1 января 2018 года на территории Московской области зарегистрировано 5,587 миллиона избирателей.