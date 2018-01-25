РИАМО - 25 янв. Музыкальный спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» собрал полный зал в Государственном Кремлевском дворце, показ приурочен к 80-летию легендарного советского поэта и актера, передает корреспондент РИАМО.

Спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» поставил худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков. В его основу легли песни Владимира Высоцкого, воспоминания современников, малоизвестные факты из его жизни, фрагменты из писем и дневников.

«Владимир Высоцкий для всех — это уже член семьи. Этот праздник отмечают по всей стране, каждый город, каждый спектакль отмечает юбилей Высоцкого. Очень хочется дать понять, что Высоцкий современный и сейчас, и в современной обработке, и в классической, и в роке, и в рэпе он актуален. Чем он отличается от современных рэперов? Тех, кого любит молодежь. Тексты Высоцкого в этом ритме спокойно может потеснить современных рэперов. Я буду петь в роковой аранжировке», — сказал журналистам Безруков перед спектаклем.

Он добавил, что для зрителя в спектакле будет полное ощущение многомерности пространства.

«Высоцкий - это космос, его нельзя одномерно рассказать, даже за 4,5 часа спектакля нельзя рассказать все. Он и летчик, и подводник, и воевал, и сидел. Он и актер, и исполнитель, и поэт. Он знал и чувствовал людей», - подчеркнул Безруков.

Он отметил, что спектакль — как большая пластинка, на которой рассказ и о детстве, и о Таганке, и военные песни, и спортивные, и мини-постановки в песне.

«Наш спектакль направлен на то, чтобы показать человека-легенду. В нашем спектакле мама - это тепло, любовь и вера Высоцкого. Здесь и детство, и юность, первые победы. Есть и его поэзия, песни, актерская работа, Владимир Высоцкий абсолютно современен», - считает исполнительница роли матери Высоцкого Карина Андоленко.

По словам актера Александра Тютина, фигура Высоцкого сейчас даже более популярна, чем в его время.

«Он жил, отдаваясь на 100%. Особенно важна его фигура для юного поколения. Нужно учиться жить каждый день. В этом спектакле самое важное - это энергия. Я Высоцкого для себя открыл как поэта, не как барда, не как артиста. Я не ожидал, что он настолько глубокий», - рассказал актер Дмитрий Карташов.

В исполнении актеров Московского Губернского театра прозвучат известные песни «Я не люблю», «Моя цыганская», «Баллада о любви», «Мой черный человек», «Лирическая», «Я несла свою беду», «07», «Кони привередливые», «На Большом Каретном» и многие другие.

«Чудесный, потрясающий спектакль. И сам Безруков потрясающим парнем оказался. Мы познакомились с Высоцким в 1973 году, у Володи тогда было очень много неприятностей. Ему очень хотелось быть напечатанным. Вовка хотел жить. Он был одним из интереснейших парней, много читающий, много думающий», - рассказал друг Высоцкого Вадим Туманов журналистам.

Туманов пришел на спектакль уже во второй раз.

Владимир Высоцкий (1938-1980) – всенародно любимый актер, поэт и музыкант. Звезда советского кинематографа («Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Служили два товарища», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Плохой хороший человек», «Короткие встречи» и другие фильмы). С его творчеством связана одна из самых ярких страниц в летописи Театра на Таганке. Песни и стихи Владимира Высоцкого остаются популярными и в наши дни, завоевывая сердца новых поколений слушателей и читателей.