РИАМО - 25 янв. Все жители страны смогут получить медицинскую помощь в новом онкологическом центре в подмосковном Подольске, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы ждем открытия второго центра в Подольске, первый в Балашихе уже начал работать. Очень важно, что пациенты не только Подмосковья, но и всей страны получат возможность доступа к самому современному оборудованию. Для нас это очень важная услуга, она доступна абсолютно всем. В рамках обязательного медстрахования люди, которые нуждаются в этой высокотехнологичной помощи, будут получать», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что онкологические центры в Балашихе и Подольске почти готовы к мероприятиям. В общей сложности, два центра в год смогут принимать и обслуживать порядка 40 тысяч человек.

«Для нас борьба с онкологией - это приоритетное направление, мы сдали в прошлом году большой корпус, приступаем к проектированию еще одного, также на территории Балашихи, корпуса для того, чтобы расширить мощности и еще сильнее оснастить наш онкологический центр всем необходимым. Важное событие», - подчеркнул Воробьев.

Как сообщил губернатору главный врач онкологического центра в Подольске Александр Филимонов, пациентов начнут принимать в центре в Подольске в конце февраля. До этого времени центр передаст имущество центра в собственность Московской области и получит медицинскую лицензию.

«Очень надеемся, что благополучно пройдете сертификацию, центр начнет работать и принимать пациентов», - обратился к главврачу Воробьев.

Онкорадиологический центр в Подольске ввели в эксплуатацию в январе 2018 года. Центр построен на базе Подольской городской клинической больницы, общая площадь здания составляет свыше 6,7 тысячи квадратных метров.

На территории онкорадиологического центра располагаются основные отделения лучевой и радиоизотопной диагностики и отделение лучевой терапии. Он оснащен современным высокотехнологичным медицинским оборудованием: системами лучевой терапии TrueBeam и ClinaciX, системой комбинированной однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, магнитно-резонансным томографом, циклотроном.

На работу в центр приглашены специалисты, имеющие опыт работы в федеральных научных учреждениях и ведущих онкологических клиниках. Многие из них прошли стажировку в зарубежных центрах, имеют научную степень.

Онкорадиологический центр в Подольске входит в кластер по лечению онкологических заболеваний на территории Московской области, наряду с новым онкорадиологическим центром на территории онкологического диспансера в Балашихе.

Проект онкорадиологических центров в Подольске и Балашихе стал лауреатом национальной премии в сфере инфраструктуры РОСИНФРА в номинации «Лучший проект ГЧП в социальной сфере».