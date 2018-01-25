РИАМО - 25 янв. Избирательная комиссия Московской области провела в четверг обучение бухгалтеров территориальных избирательных комиссий в рамках подготовки и проведения выборов президента России, сообщается на сайте сетевого издания «Вестник Мособлизбиркома».

«В рамках обучения были рассмотрены вопросы о поступлении, распределении, расходовании и предоставлении отчетов о расходовании денежных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией страны глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

По состоянию на 1 января 2018 года на территории Московской области зарегистрировано 5,587 миллиона избирателей.