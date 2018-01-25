РИАМО - 25 янв. Свыше 5,5 миллионов жителей Подмосковья, зарегистрированных в качестве избирателей, смогут проголосовать на выборах президента России в марте 2018 года, сообщается на сайте сетевого издания «Вестник Избирательной комиссии Московской области».

«По состоянию на 1 января 2018 года, на территории Московской области зарегистрировано 5,587 миллиона избирателей», - говорится в сообщении.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией страны глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Данная избирательная кампания уже успела побить рекорды по численности выдвижения на пост президента и зарегистрированных кандидатов.