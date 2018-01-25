РИАМО - 25 янв. В 17-м микрорайоне Зеленограда в марте текущего года планируют открыть многофункциональный торговый комплекс Selgros Cash&Carry, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«В начале февраля специалисты приступят к итоговой проверке объекта. По ее результатам застройщику выдадут замечания, после устранения которых будет решаться вопрос о вводе торгового центра в эксплуатацию», - сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Торговый рознично-оптовый магазин-склад Selgros Cash&Carry будет обслуживать жителей нового строящегося 17 микрорайона Зеленограда. Одноэтажное здание общей площадью свыше 8,5 тысяч квадратных метров будет поделено на функциональные зоны: входа и выхода покупателей и кассовую зону, торговый зал, зону приемки, сортировки и хранения товаров мелкооптовой торговли, а также зону хранения и обработки мяса и рыбы.

Ассортимент продовольственных товаров: замороженные изделия, колбасы, мясные и молочные изделия, овощи и так далее; непродовольственных товаров: одежда, обувь, текстиль, электротовары, бытовая техника, косметика и прочее. Планируется, что среднегодовой товарооборот продовольственных товаров составит 25 тысяч тонн в год, непродовольственных – 10 тысяч тонн. Благодаря новому торговому центру будет создано свыше 120 рабочих мест.

На прилегающей территории оборудуют парковку на 227 машино-мест. На территорию организуют два въезда – западный и восточный – с контрольно-пропускными пунктами. Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщик – ООО «БАЗА».

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. Проверки на торговом комплексе в Зеленограде проводятся совместно с Центром экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»). Все нарушения застройщик устраняет в установленные сроки», - отметил Антосенко.