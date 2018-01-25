РИАМО - 25 янв. Специалисты выявили на складе в Подмосковье хризантемы, зараженные цветочным трипсом, их планируют уничтожить, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» (в Подмосковье – ред.), при досмотре срезов цветов хризантемы кустовой происхождением Италия был выявлен карантинный для Российской Федерации объект, а именно - западный (калифорнийский) цветочный трипс», - говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР).

Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.