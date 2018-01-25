РИАМО - 25 янв. На участке Москва - Тверь Октябрьской железной дороги устройствами для безналичной оплаты оснащены еще 20 автоматов по продаже билетов, говорится в сообщении пресс-службы Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

«Московско-Тверская ППК оснастила устройствами для безналичной оплаты еще 20 автоматов по продаже билетов на участке Москва – Тверь. Теперь пассажиры могут приобретать в них билеты не только за наличные, но также с помощью банковских карт и бесконтактных платежей», - говорится в сообщении.

Модернизированные автоматы расположены на станциях «Ховрино», «Планерная», «Подрезково», «Фирсановская», «Поваровка», «Поварово», «Завидово» и «Редкино».

В настоящее время купить билет без использования наличных можно на 24 станциях и остановочных пунктах полигона деятельности Московско-Тверской ППК. При этом возможность электронных платежей реализована не только в билетопечатающих автоматах, но и во многих кассовых окнах.

«В среднем пассажиры МТ ППК ежедневно приобретают порядка 11,5 тысяч проездных документов, используя современные способы оплаты. Эта цифра постоянно растет: в августе 2017 года среднесуточное количество безналичных билетов было на уровне 7 тысяч, а в конце 2016 года – всего 3 тысячи», - уточняется в сообщении.