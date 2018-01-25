РИАМО - 25 янв. В Подмосковье весной 2018 года состоится конкурс школьных сочинений «Волонтер – призвание души!» для учеников 10-х классов, победителей наградят 24 мая, сообщается на сайте Мособлдумы.

Президент России Владимир Путин объявил 2018 год в России Годом добровольца (волонтера).

«Мособлдума 18 января на 41-м заседании приняла постановление о проведении конкурса школьных сочинений «Волонтер – призвание души!». В конкурсе смогут принять учащиеся десятых классов общеобразовательных школ Московской области в одной из следующих номинаций: «Волонтер – лицо страны при проведении международных соревнований»; «Гражданская активность как основной фактор преодоления чрезвычайных ситуаций»; «Волонтер – мое призвание», - говорится в сообщении.

Конкурс нацелен на повышение интереса школьников к проявлению гражданской активности; привлечение учащихся к волонтерскому движению в Московской области; стимулирование творческой активности.

Муниципальный этап конкурса будет проводиться с 12 февраля по 15 апреля 2018 года. Региональный этап пройдет с 23 по 11 мая 3018 года. Итоги конкурса будут подведены до 21 мая. Церемония награждения победителей в Мособлдуме состоится 24 мая.