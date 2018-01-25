РИАМО - 25 янв. Построенные в Подмосковье новые перинатальные центры работают уже в полную мощность, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Перинатальные центры выходят уже на полную проектную мощность. За январь родилось порядка 1 тысячи детей в этих новых перинатальных центрах», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Губернатор подчеркнул, что в центрах работают высококвалифицированные специалисты.

В настоящее время в Московской области работает шесть перинатальных центров: в Балашихе, Щелкове, Коломне, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде и Раменском.