РИАМО - 25 янв. Минэкологии Подмосковья завершило административное расследование по обращению Красногорской прокуратуры о незаконном сбросе сточных вод в приток реки Липки в районе деревни Бузланово городского округа Красногорск, виновник оштрафован, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ходе проверки установлено, что неочищенные стоки жилых домов сбрасывались в колодец, а далее по трубе диаметром 800 миллиметров – в находящийся в лесополосе ручей - приток реки Липки. Инспекторы эконадзора выяснили, что застройщик ЖК, ЗАО «Лагуна-ГРИН», не ввел в эксплуатацию очистные сооружения и не имеет разрешений на сброс сточных вод и пользование водным объектом.

«В ходе лабораторного анализа образцов сточных вод выявлено превышение ПДК по ряду загрязняющих веществ. По результатам расследования ЗАО оштрафовано, в общей сложности, на 185 тысяч рублей и получило предписание ликвидировать нарушения природоохранного законодательства», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Кроме того, ранее в отношении деятельности ЗАО «Лагуна-ГРИН» проверку проводили специалисты Московско-Окского территориального управления Росрыболовства. Результаты расследования переданы в полицию, возбуждено уголовное дело.