РИАМО - 25 янв. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области заставили застройщика устранить нарушения, выявленные при строительстве жилого дома на улице Дзержинского в городском округе Коломна, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «СтройЭлитПроекТ». Завершение строительства дома запланировано на второй квартал 2018 года.

«Нарушения строительных норм и правил, выявленные в ходе плановой проверки, устранены в соответствии со сроками, установленными в предписании», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы по возведению наружных ограждающих конструкций, монтаж внутренних инженерных сетей.

Новостройка рассчитана на 148 квартир общей площадью 8855 квадратных метров, среди которых: 82 однокомнатных, 66 двухкомнатных.