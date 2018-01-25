РИАМО - 25 янв. Московская область лидирует в стране по результатам внедрения электронного образования, электронным дневником ежедневно пользуются 98% детей и 65% родителей, сообщил в четверг заместитель председателя правительства Московской области - министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максут Шадаев.

«Электронное образование. Московская область является лидером в стране по результатам внедрения электронных дневников. 1,2 миллиона человек ежедневно заходят в электронный дневник. 90% учителей пользуются электронным дневником ежедневно, 98% детей, 65% родителей. Во всех школах мы полностью отказались от бумажного журнала», - сказал Шадаев, выступая с отчетом в Мособлдуме.

Он отметил, что все быстро и доступно работает.

«По этому показателю мы являемся лидерами в стране», - заключил Шадаев.