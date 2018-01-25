РИАМО - 25 янв. Более 11,5 тысяч разрешений на перевозки легковыми такси приостановили подмосковной фирмы «Консультант», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Московской области в ходе внеплановой проверки управлением регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона приостановлено более 11,5 тысяч разрешений на осуществление перевозок легковым такси компанией ООО «Консультант», - говорится в сообщении.

В ходе проверки были выявлены грубые нарушения организации таксомоторных перевозок, влияющие на безопасность пассажиров. Перевозчику выдали предписание, однако срок его исполнения истек. Информация об устранении предписания в Минтранс региона не поступила, в связи с чем действие разрешений компании было приостановлено.

«Всего с начала декабря 2017 года по 24 января 2018 года в Московской области из-за нарушений приостановлено более 12 тысяч разрешений на осуществление перевозок легковым такси», - уточняется в материале.