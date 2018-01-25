РИАМО - 25 янв. В Москве в текущем году планируется открыть четыре объекта социального назначения – два управления соцзащиты и два центра социального обслуживания, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«В 2018 году предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию четырех социальных объектов в рамках социальной поддержки жителей города Москвы», - сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Так, в районе Митино Северо-Западного округа по адресу: Пятницкое шоссе, владение 6 появится новое здание для размещения управления социальной защиты населения (УСЗН). Общая площадь здания составит 1820 квадратных метров. Строительство здания для размещения управления социальной защиты населения и центра социального обслуживания района Северный предусмотрено по адресу: Дмитровское шоссе, владение 167 (первая очередь).

Новое здание для размещения Центра социального обслуживания населения «Котловка» будет располагаться в Юго-Западном округе Москвы по адресу: улица Нагорная, владение 13. Четырехэтажное здание центра общей площадью 2 тысячи квадратных метров будет принимать 2,5 тысячи посетителей в месяц.

Кроме того, центр социального обслуживания «Некрасовка» появится на юго-востоке Москвы по адресу: 1-я Вольская улица, дом №9, корпус 1. Общая площадь здания составит 3,3 тысячи квадратных метров.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, большое внимание в строительстве мы уделяем социальной инфраструктуре. Строительство социально значимых учреждений важно для улучшения качества городской жизни», - добавил Бочкарев.