РИАМО - 25 янв. Депутаты Московской областной думы утвердили перечень вопросов к отчету губернатора Подмосковья о результатах деятельности регионального правительства за 2017 год, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Предлагаю утвердить перечень вопросов, поставленных Московской областной думой к отчету губернатора Московской области о результатах деятельности правительства Московской области за 2017 год», - сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В список вошли почти 40 вопросов по таким темам, как государственная власть и местное самоуправление, образование, культура, молодежная политика и туризм, строительство, архитектура, ЖКХ, аграрная политика и потребрынок, транспортная инфраструктура, здравоохранение, труд, соцполитика, имущественные отношения, экология.

Также есть вопросы по результатам пилотного проекта по раздельному сбору мусора, модернизации коммунальной инфраструктуры, восстановлению ЖКХ военных городков, меры по борьбе с борщевиком, стадии строительства легкорельсового транспорта в Подмосковье.

Кроме того, депутатам интересны планы по возобновлению программы регионального материнского капитала при рождении двух и более детей, а также будут ли преференции для граждан, проживающих около заводов по термической обработке отходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 30 января выступит с ежегодным обращением к жителям Подмосковья, в ходе которого представит итоги 2017 года и озвучит задачи на 2018 год.