РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. МУ МВД России «Люберецкое» совместно с администрацией муниципалитета планируют открытие участкового пункта полиции на улице Дружбы в Люберцах в феврале текущего года, сообщил в четверг начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Ретюнский.

«На улице Дружбы, дом №7, корпус 1 уже готово помещение для участкового пункта. Сейчас между МУ МВД России «Люберецкое» и администрацией Люберец заключается договор на безвозмездное пользование помещением. В течение двух недель, к февралю, он будет готов для работы», – сказал Ретюнский.

Он подчеркнул, что данный участковый пункт будет оборудован мебелью, современной оргтехникой. Участковые будут работать в две смены – один с 9:00 до 18:00, второй – с 18:00 до 23:00. На начальном этапе в пункте будут работать два участковых, по мере роста микрорайона количество их может увеличиться.

«Сейчас пересмотрена работа патрульно-постовой службы, на постоянной основе в новый микрорайон «Люберцы 2015/16/17» выделяем экипаж, который будет нести службу и в ночное время», – отметил Ретюнский.

По его словам, для МУ МВД России «Люберецкое» добавили восемь участковых, которые дополнительно выйдут на работу туда, где больше всего населения.

«Кроме участкового пункта на улице Дружбы, на территории Люберец в ближайшее время открывается еще пункт на улице Преображенская в микрорайоне Птицефабрика в Томилине. Ищем помещение для участкового пункта в Марусине. Мы жителям обещали, что в первом квартале (2018 года – ред.) он будет открыт. Это поможет сотрудникам полиции более оперативно реагировать на те преступления, которые совершаются», – заключил Ретюнский.