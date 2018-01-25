РИАМО - 25 янв. Более 200 тысяч квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в Зеленоградском округе Москвы в прошлом году, среди введенных объектов есть жилые дома, административно-деловой центр, дороги, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«В 2017 году Мосгосстройнадзором на территории Зеленоградского административного округа Москвы введено в эксплуатацию 13 объектов общей площадью 204 тысячи квадратных метров, в том числе 1,6 километра дорожной инфраструктуры», - сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Так, в микрорайоне 17 сдано свыше 158 тысяч квадратных метров жилья, площадь жилых помещений составила 101 тысяча квадратных метров. В микрорайоне 6 введен жилой дом общей площадью 23,5 тысячи квадратных метров. На территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Алабушево» введены таможенной пост и административно-деловой центр с выставочным комплексом площадью 22,1 тысячи квадратных метров, а также внутриплощадочные инженерные сети протяженностью 5,9 километра.

Расширено Кутузовское шоссе со стороны проектируемого микрорайона с устройством разделительной полосы протяженностью 1,6 километра. Кроме того, введены очистные сооружения дождевой канализации для застройки микрорайона 20.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Стройкомплекс тщательно отслеживает качество строительно-монтажных работ. В минувшем году проведено 248 проверок строящихся объектов в ЗелАО. По их итогам выявлено 1572 нарушения, в том числе по качеству при производстве строительно-монтажных работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащего ведения строительного контроля организациями-заказчиками», - отметил Антосенко.

По его словам, участникам строительства выдано 168 предписаний об устранении нарушений, вынесено 140 постановлений по делам об административных правонарушениях в области строительства, при этом их оштрафовали на 7,8 миллиона рублей Большинство нарушений устранено оперативно после выдачи предписаний, что подтвердили повторные проверки. Устранение остальных нарушений находится на контроле Мосгосстройнадзора.