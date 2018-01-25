РИАМО - 25 янв. Сыры, мед с пасеки, мясные деликатесы и другие свежие продукты можно будет приобрести на фермерской ярмарке, открывшейся на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Новые торговые ряды открылись рядом со станцией «Новые Черемушки». Ассортимент воодушевит гурманов и тех, кто предпочитает покупать продукты у фермеров. Чувашские сыроделы порадуют москвичей сортами «Русская моцарелла», «Угличская плетенка», а также мясными деликатесами – колбасой с брусникой и национальной колбасой шарттан», - говорится в сообщении.

Свои мясные изделия на ярмарке представили также фермеры из Ивановской областей, Липецкой и Тамбовской областей. Это запеченные с черносливом утки, рябчики, сало, балыки и копчености. Еще одним деликатесом станет горбуша от рязанского мастера-коптильщика, а также скумбрия, треска и другая рыба от региональных поставщиков.

Свежее молоко, кефир, сметану, козий сыр и брынзу доставили на ярмарку с ферм Владимирской, Московской, Воронежской областей. Туляки привезли знаменитую белевскую пастилу, при этом десерт, старинный рецепт которого был воссоздан не так давно, доставляют напрямую с завода в городе Белеве.

Мед на ярмарку поставляют с пасеки в Воронежской области. Также можно будет приобрести конфеты знаменитых фабрик «Красный Октябрь», «Коммунарка» и концерна «Бабаевский». Крымчане порадуют любителей чаепитий иван-чаем, чаем с чабрецом, мятой, жимолостью, боярышником, тархуном, с алоэ вера. Также горожане могут приобрести казахстанские макароны, консервы и соки.

В рамках «Московских сезонов» производители получают бесплатно и торговое место, и оборудование, в том числе холодильники. На цены на продукты не влияет арендная плата, и потому они весьма привлекательные. Более того, на ярмарке действует скидка 5% по социальной карте.