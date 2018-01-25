РИАМО - 25 янв. В отношении мужчины, который совершил ДТП с шестью машинами на угнанном автомобиле на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Ранее на 28-30 километре Можайского шоссе в Одинцовском районе произошло массовое ДТП. Водитель, управляя автомобилем иностранного производства, совершил столкновение с шестью автомобилями. В результате аварии никто не пострадал.

«Следственным управлением МУ МВД России «Одинцовское» в отношении 22-летнего уроженца ближнего зарубежья, совершившего кражу автомобиля Mitsubishi Pajero и впоследствии спровоцировавшего дорожно-транспортное происшествие, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража»», - сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она пояснила, что злоумышленник в момент совершения правонарушения находился в состоянии опьянения и был задержан.