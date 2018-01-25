РИАМО - 25 янв. Бывший бухгалтер столичного вуза признан виновным в мошенническом хищении порядка 1 миллиона рублей с помощью служебного положения, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«В отношении бывшего бухгалтера одного из государственных учреждений высшего образования вынесен обвинительный приговор по факту мошенничества и назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы», - сообщил начальник управления связей со СМИ столичного главка МВД Юрий Титов.

По данным следствия, с февраля по декабрь 2015 года обвиняемый вносил недостоверные сведения в бухгалтерские документы на начисление стипендий и материальной поддержки отчисленным и обучающимся на договорной основе студентам. Деньги перечислялись на банковские карты, к которым у мужчины имелся непосредственный доступ.

Следователи установили причастность сотрудника вуза к 27 аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Материальный ущерб составил около 1 миллиона рублей.