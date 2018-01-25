РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 25 янв. Второй открытый турнир по биатлону, приуроченный ко Дню студента, состоится на футбольном поле в поселке Верея 27 января, принять участие в спортивном мероприятии смогут все желающие, сообщается на официальной странице комитета по культуре и спорту городского округа Орехово-Зуево в соцсети «ВКонтатке».

«Всех желающих приглашаем принять участие во II открытом турнире по биатлону, приуроченном ко Дню студента. Место проведения: Орехово-Зуево, поселок Верея, футбольное поле за ДК. Начало в 11:00. Мероприятие пройдет в два старта – юниоры до 14 лет и взрослые», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, согласно регламенту турнира, регистрация и заезд намечены на 11:00, жеребьевка – в 11:20, открытие турнира – в 11:30, отъезд участников – в 15:00.