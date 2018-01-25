РИАМО - 25 янв. По данным «Левада-центра», большинство опрошенных жителей России поддержали желание отечественных спортсменов участвовать в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, сообщает в четверг Газета.ru.

«По результатам опроса, 71% россиян хотят, чтобы атлеты поехали в Пхенчхан под олимпийским флагом. А 20% опрошенных полагают, что российские спортсмены должны отказаться от Игр. При этом затруднились ответить 10% участников исследования», - говорится в материале.

Как уточняется в сообщении, 37% опрошенных обвиняют в допинговом скандале высшее руководство министерства спорта, еще 17% считают виновными тренеров и врачей, которые давали подопечным запрещенные препараты. Самих спортсменов, которые принимали допинг, виновными признали только 13% респондентов.

Всего в опросе, проведенном с 19 с 23 января, приняли участие 1,6 тысячи человек из 137 населенных пунктов России.

Зимние Олимпийские игры 2018 года состоятся в южнокорейском городе Пхенчхане в феврале. Церемония открытия назначена на 9 февраля, а закрытие Игр пройдет 25 февраля.

Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях в Пхенчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.